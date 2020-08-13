شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي شاكليتون يمد تعاقده مع ليدز استعدادًا لمعركة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع جيمي شاكليتون عقدا جديدا مع فريقه ليدز يونايتد، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليظل مدافعا عن ألوان الفريق حتى عام 2024.

وساهم شاكليتون صاحب الـ20 عاما، الذي كان متواجدا في ليدز منذ أن كان في السابعة من عمره، في صعود فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى دوري البطولة في الموسم المنقضي.

وشارك شاكليتون في 22 مباراة مع ليدز خلال الموسم المقضي.

وقال: لقد قضيت عمري بأكمله حقا في هذا النادي، لذلك فإن الاستمرار لأربع سنوات أخرى هنا أمر رائع.

وأكد شاكليتون أنه يتطلع للتحدي المتمثل في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

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