شكرا لقرائتكم خبر عن بـ16 مراوغة ناجحة.. نيمار يحقق رقم ميسي التاريخي في فوز باريس على أتلانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على أتالانتا بنتيجة 2-1، الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصنع نيمار هدف التعادل لباريس سان جيرمان لزميله ومواطنه ماركينيوس، كما شكل خطورة كبيرة على مرمى أتالانتا، وأضاع أكثر من فرصة خطيرة.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن نيمار أكمل 16 مراوغة ناجحة ضد أتالانتا.

وأشارت إلى أن هذا أكبر عدد مراوغات قام به لاعب في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ضد مانشستر يونايتد أبريل 2008.