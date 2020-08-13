شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون اليوم لمسحه طبية جديدة قبل مواجهة مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل فريق الزمالك أمس تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما أعلن طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك ، مواعيد التدريبات لفرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة الجمهورية للموسم الجديد وهي مواليد 1999 ، 2001 ، 2003 ، 2006 .

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وجاءت مواعيد التدريبات كالتالي :-

مواليد 2003 تحت قيادة سيد حنفي المدير الفني، و2006 الذي يقودة أحمد كمال، ستقام أيام السبت والإثنين والأربعاء في الثامنه صباحا على ملاعب الناشئين بالنادي.

ومواليد 1999 والذي يقوة فنياً محمد مصطفي "ممس" ، ومواليد 2001 ويقودة فنياً سامح إسماعيل، ستكون تدريباتهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الثامنة صباحاً على ملاعب النادي .

وأكد يحيي أن التدريبات ستجري وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، مشدداً علي أنة تم توزيع هذه الإجرءات على كافة الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير المتبعة.