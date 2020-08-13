«بعد رحيله لبيراميدز»..رمضان صبحي يحذف اسم "لاعب الأهلي" من حسابه على تويتر

أثار رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الأجواء خلال الساعات القليلة الأخيرة داخل مصر، بسبب قراراه بمغادرة القلعة الحمراء.

وأشعل رمضان صبحي غضب جماهير النادي الأهلي بعد أن حذف من على حسابه الشخصي تويتر، كلمة لاعب في النادي الأهلي.

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كان النادي الأهلي،قد أعلن في بيان رسمي، أن رمضان صبحي، جمع متعلقاته لينضم لفريقه بعد انتهاء فترته، وأيضًا عدم التوصل لاتفاق بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء.

يذكر ان الأهلي كان يرغب بشدة في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن رغبة اللاعب وقفت أمام ذلك بعدما تلقى عرضًا كبيرًا من فريق بيراميدز.