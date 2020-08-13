نجوم أهلاوية "برة" حسابات الزمالك فى صيف 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل نادى الزمالك استخدام الذكاء فى اختيارات صفقات الميركاتو الصيفى المقبل وفقا لاحتياج الفريق وقرارات الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كاررتيرون بعد الإبقاء عليه ، والابتعاد عن الدخول فى صفقات لغرض الكيد مع نجوم القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة فى ظل ترتيب أوضاع البيت الأبيض ، حيث يرصد الخليج 365 نجوم أهلاوية خارج حسابات القلعة البيضاء فى الصيف بالتقرير التالى :رمضان صبحى
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن النادى لم يتقدم بعرض لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى لضم الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب الأهلى المعار إليه من النادى الإنجليزى، وذلك بعد نهاية فترة الإعارة خلال الوقت الحالى والتى يتفاوض الأهلى مع النادى الإنجليزى لمدها إلى جانب شراء اللاعب بشكل نهائي، بعدما شهدت مفاوضات النادى الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى تطورات مُثيرة خلال الساعات الماضية، وهى التطورات التى قد يكون لها دور فى حسم الصفقة التى شغلت اهتمام ملايين الأهلاوية بل وجماهير الكرة المصرية عموماً، بعدما ارتبط اسم اللاعب بأكثر من نادٍ محلى وخارجى خلال الفترة الماضية، أبرزهم بيراميدز.
صالح جمعة
كما استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.
وأكد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك وشقيق لاعب الأهلى، من قبل، أنه يتمنى رؤية شقيقه بالقميص الأبيض، لكن فى هذا الوقت يعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة البيضاء بشكل نهائى.حسام عاشور
أما بالنسبة لحسام عاشور، فقال الإعلامى خالد الغندور فى تصريحات على قناة الزمالك: "بعد تصريحات حسام عاشور عن انتقاله للزمالك فى إحدى القنوات، أؤكد على لسان أمير مرتضى منصور المشرف بالكرة أن الزمالك لم ولن يدخل فى مفاوضات مع عاشور، وإذا كان اللاعب يفكر فى الاستمرار فليفكر فى نادٍ آخر".
كما كشف مصدر مقرب من حسام عاشور، حقيقة المسألة، بأن اللاعب بالفعل لم يتلقى حتى الآن اتصالا رسميا من إدارة الزمالك وهو ما أكده أمير مرتضى بشأن أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات رسمية، لكن فى نفس الوقت تلقى بالفعل عاشور مفاوضات عبر وسطاء مستطلعين رغبته فى الانتقال للزمالك، وأكدوا له أنه سيتم التواصل معه خلال الفترة الحالية من قبل إدارة الزمالك لعقد جلسة معه وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الجارية.
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