شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أهلاوية "برة" حسابات الزمالك فى صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل نادى الزمالك استخدام الذكاء فى اختيارات صفقات الميركاتو الصيفى المقبل وفقا لاحتياج الفريق وقرارات الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كاررتيرون بعد الإبقاء عليه ، والابتعاد عن الدخول فى صفقات لغرض الكيد مع نجوم القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة فى ظل ترتيب أوضاع البيت الأبيض ، حيث يرصد الخليج 365 نجوم أهلاوية خارج حسابات القلعة البيضاء فى الصيف بالتقرير التالى :

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن النادى لم يتقدم بعرض لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى لضم الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب الأهلى المعار إليه من النادى الإنجليزى، وذلك بعد نهاية فترة الإعارة خلال الوقت الحالى والتى يتفاوض الأهلى مع النادى الإنجليزى لمدها إلى جانب شراء اللاعب بشكل نهائي، بعدما شهدت مفاوضات النادى الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى تطورات مُثيرة خلال الساعات الماضية، وهى التطورات التى قد يكون لها دور فى حسم الصفقة التى شغلت اهتمام ملايين الأهلاوية بل وجماهير الكرة المصرية عموماً، بعدما ارتبط اسم اللاعب بأكثر من نادٍ محلى وخارجى خلال الفترة الماضية، أبرزهم بيراميدز.

كما استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.

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وأكد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك وشقيق لاعب الأهلى، من قبل، أنه يتمنى رؤية شقيقه بالقميص الأبيض، لكن فى هذا الوقت يعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة البيضاء بشكل نهائى.