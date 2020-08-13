شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله:رمضان صبحى هو الخاسر بعد رحيله عن الأهلى..وفايلر أفضل من جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الله لاعب الأهلى والزمالك السابق، أنه لا يعلم حتى الآن أسباب رحيله عن القلعة البيضاء رغم أنه كان لاعبا أساسيا بالفريق، وشارك في 12 مباراة أفريقية، إضافة إلى موافقته على تخفيض قيمة عقده مع الزمالك لرغبته فى اللعب .

وقال عبد الله في تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن بداياته مع الزمالك كانت جيدة مع الهولندي رول كرول، وتلقى معلومة أنه سيتم الاستغناء عنه، قائلا:" جالى معلومة هيغدروا بيك انت وأبو العلا"، وبعد الموافقة على تخفيض العقد، ذهبت إلى المنزل، وبعد ساعتين تلقيت اتصالا أننى لست مع الفريق .

وكشف لاعب القطبين السابق عن علاقته بمانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى، قائلا إن جوزيه كان مقتنع به ولكن معاملته تغيرت بشكل مفاجئ وبعض مواقفه كانت غريبة معه لا مبرر لها، ولم يكن يشاركه في المباريات حتى تم الدفع به في نهائي أفريقيا 2006، وهذا عوضه عن قلة المشاركات، لذلك هذه البطولة هى الأغلى فى مشواره.

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وأضاف عبد الله أنه بعد موسمين في الأهلى تلقى عرضا من إنبى الذى كان حديثا بالدورى، ولكنه رفض وقال: "محدش ليه دعوة بيا أروح الزمالك أرجع الإسماعيلى براحتى، وأضاف أن عدم الاستمرارية مع الاهلى حرمته من المشاركة مع المنتخب .

وعن المقارنة بين فايلر وجوزيه، قال إن علاقته بجوزيه ليس لها دخل في تقييمه، مؤكدا أن فايلر هو الأفضل مع القلعة الحمراء، وعن رمضان صبحى قال إن اللاعب هو الخاسر بعد الرحيل إلى بيراميدز خاصة وأن هناك أشياء تعوض اللاعب عن الأموال وهى حب الناس .

وتطرق مدرب الإنتاج السابق أنه تمنى اللعب بجانب الخطيب في الملاعب، وأن يكون نهائي دورى أبطال أفريقيا مصري خالص بين فريقى الأهلى والزمالك .