شكرا لقرائتكم خبر عن القرية الأولمبية بالإسماعيلية تستضيف معسكر المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد المصارعة على إقامة معسكرات مغلقة للاعبى المنتخب، وذلك قبل انطلاق البطولات الدولية ، على أن يكون المعسكر خلال نوفمبر المقبل، تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى بعدم إقامة بطولات قبل أكتوبر أو نوفمبر، ومن المقرر ان يقيم الاتحاد بطولة الجمهورية خلال يسمبر المقبل، وذلك بعد الدخول في معسكر مغلق، على أن يقام المعسكر بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية .

قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تأجيل البطولات التى تندرج ضمن الأجندة الدولية حتى نوفمبر المقبل، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

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وتلقى الاتحاد المصرى للمصارعة خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى ، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث خاطب الاتحاد الدولى الاتحادات المحلية بالقرار.

وجاء قرار تأجيل البطولات للمرة الثانية بعدما سبق وأعلن الاتحاد الدولى تأجيل البطولات إلى شهرى أغسطس وسبتمبر بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن تلقى الاتحاد أمس خطابا بتأجيل البطولات وإلغاء بعضها.

وكان اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارعة الماضى شهد خلافا بين أعضاء المجلس حول قيمة المكافآت المقرر صرفها لموظفى الاتحاد عن بعض البطولات، خلال الفترة الماضية، بعدما اعترض بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة على قيمة المكافأة لكل موظف، حيث قام أمين الصندوق بالاتحاد بعمل تقسيمة للمكافآت دون الخطوات التى يتم اتخاذها فى مثل هذه المواقف من عمل اقتراح وعرضه على مجلس الإدارة، قبل إقرارها، وهو ما اعترض عليه الأعضاء، ولم تكتمل الجلسة بعد الخلاف على المكافآت