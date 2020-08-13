ميدو يختار التشكيل المثالي لمباريات الدوري الأخيرة

اختار أحمد حسام ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار التشكيل المثالي لمباريات الدوري الأخيرة. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع : محمود علاء ، محمود متولي ، أحمد أيمن منصور أحمد أيمن منصور خط الوسط: صلاح ريكو، فرجاني ساسي، محمد حمدي، محمد هاني خط الهجوم: محمد إبراهيم، عبد الله السعيد، أحمد راشد.

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