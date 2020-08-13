ميدو: محمد إبراهيم يقترب من العودة لمنتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو أن محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة يقترب من الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في لقاء أسوان الأخير الذي فاز فيه الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف.
وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " محمد إبراهيم لاعب مميز ولكن أزمته أنه يقحم نفسه في مشاكل في أوقات تألقه وهذا ما كان يحدث له في الزمالك ".
وأضاف: " محمد إبراهيم مشكلته أيضا أنه يختار دوما الحل الصعب ويتسبب ذلك في فقدان الكرة منه ويجب أن يبحث عن الحل الأسهل". وختم حديثه قائلا: " أنصح إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدم إبلاغ محمد إبراهيم بأنه في حسابات المنتخب حتى لا يتراجع مستواه ".
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