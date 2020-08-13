تواجدت صورة لاعب النادي الاهلي الجديد “طاهر محمد طاهر” المنضم قبل عدة أسابيع لصفوف الفريق قادمًا من المقاولون العرب بعقد طويل الأمد، وذلك في الممر الخاص بغرفة خلع ملابس استاد الاهلي الجديد في مدينة السلام.

وأعلن الاهلي بشكل رسمي يوم أمس الاربعاء افتتاح استاده الجديد الذي كان يحمل اسم “السلام” أو “الإنتاج الحربي”، وحضر الحفل لفيف من الشخصيات اللامعة أمثال أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” وعدد من رموز النادي على مختلف العصور.

يذكر أن إدارة الاهلي قد أعلنت التعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد 2021/2020 تحسبًا لرحيل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد تاون أو فريق آخر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المنتظر استضافة استاد الأهلي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًا وإفريقيًا خلال الموسم المقبل، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، وانهاء التعاقد مع هيئة ستاد القاهرة الدولي الذي كان يستضيف مباريات الفريق على مدار العقود الماضية.

صورة الصفقة الجديدة تُزين ممر استاد الاهلي