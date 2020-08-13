اكتست أسوار وممرات استاد الاهلي الجديد بمدينة السلام باللون الأحمر بصور لاعبي الفريق أمثال رمضان صبحي ووليد سليمان ومحمود كهربا وأيمن أشرف ومحمد الشناوي، وذلك بعد التطويرات الكبيرة التي شهدها قبل افتتاحه مساء أمس الاربعاء في حضور الرئيس محمود الخطيب.

وظهرت صور لاعبي الاهلي داخل غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى تدوين أسماء اللاعبين أعلى المكان المخصص لكل لاعب.

وأعلن مساء الاربعاء افتتاح استاد الاهلي الجديد، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وأفريقيًا خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد لتشمل المدرجات.

وتواجد عدد من أساطير فريق الكرة بالنادي الاهلي ورموزه في الاحتفال بافتتاح الاستاد القريب من حي النهضة بمدينة السلام في القاهرة.

ووجهت إدارة الاهلي دعوة إلى عدد كبير من قدامى النادي ورموزه من بينهم سمير كمونة وشادي محمد وأحمد أبو مسلم، وذلك من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية.

صور | أساطير الاهلي يحتفلون مع الخطيب بالاستاد الجديد