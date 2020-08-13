استاد الاهلي يكتسي باللون الأحمر قبل افتتاحه بشكل رسمي

اكتسى استاد الاهلي بمدينة السلام باللون الأحمر، قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، الذي يحضره مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، والعديد من المسؤولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.

وفي محيط الملعب القريب من حي النهضة بالقاهرة، تم تعليق لافتة كبيرة حملت عبارة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي.

كما تم تعليق بنرات حول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وشعار النادي.

ويفتح مجلس إدارة النادي استاد الأهلي، مساء اليوم، وذلك استكمالًا للمشاريع التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي.

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ويفتتح الاستاد في الثامنة مساء في حفل ضخم يشمل عدد من الفقرات منتظرة، تبدأ بإطلاق نسر الأهلي في الاستاد.

ودشنت جماهير القلعة الحمراء هاشتاج “استاد الأهلي يرحب بكم”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليصبح تريند رقم 1 في مصر بعد أقل من ساعة من إطلاقه.

وحصل الاهلي على استاد السلام بحق انتفاع لمدة 25 عاما، ويحصل على 60 مليون جنيه سنويا من شركة استادات.