رياضة | الكشف عن تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة نادي برشلونة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:

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حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافورد - دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفيسكي.