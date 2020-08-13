رياضة | موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين أتليتكو مدريد ونظيره لايبزيج، مساء اليوم الخميش 13 أغسطس المقبل، على ملعب خوسيه ألفالادي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وكان الروخي بلانكوس، قد حجز مقعده في ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما أقصى حامل اللقب ليفربول الإنجليزي، من دور ثمن النهائي، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين من مجموع مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف لايبزيج بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبب أن يحقق فوزا كاسحا في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا:-

وتنظلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال اوروبا:-

وتُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة قنوات bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع للأتليتكو مدريد:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك

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خط الدفاع: ستيفان سافيتش، رينان لودي، سانتياجو أرياس، خوسيه خيمينيز

خط الوسط: ساؤول، كوكي، ماركوس يورينتي، مكيانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فليكس، دييجو كوستا

ما هو التشكيل المتوقع للايبزيج:-

حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو، لوكاس كلوسترمان، مارسيل هالشتنبيرج

خط الوسط: نوردي موكيلي، مارسيل سابيتسير، كونراد لايمر، كيفن كامبل

خط الوسط الهجومي: إميل فوشبيري، كريستوفر نكونكو

خط الهجوم: باتريك شيك