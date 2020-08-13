رياضة | عزمي مجاهد: فاروق جعفر "أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عزمي مجاهد: فاروق جعفر "أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، أسطورة القلعة البيضاء "أهلاوي" ويعشق القلعة الحمراء.

وقال مجاهد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر كان يعشق النادي الأهلي ويحب أن يشاهد مبارياته وهو يلعب فى نادي الزمالك، وثابت البطل بدأ مشواره الكروي فى نادي الزمالك".

وعن أزمة لقب القرن: "لم نفرط فى لقب القرن الخاص بنادي الزمالك وهو لقب شرقي فقط لا غير ومرتضي منصور كان وقتها فى المجلس خلال أزمة نادي القرن".