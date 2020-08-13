رياضة | رضا عبدالعال: "الفلوس" وراء رحيل رمضان صبحي وفتحي والسعيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: "الفلوس" وراء رحيل رمضان صبحي وفتحي والسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأموال السبب الرئيسي فى رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد عن القلعة الحمراء.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على مسؤولو الأهلي بدل التعاقد مع طاهر والتجديد لمروان محسن هو التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لأنه لاعب مؤثر للغاية على المستوي الفني".

وأضاف: "كهربا بعيدا عن مستواه وفايلر غير مقتنع به على الإطلاق، وحسين الشحات لم يعود منذ هدفه فى مرمي الزمالك بمباراة السوبر".