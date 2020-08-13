شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: نجم المقاصة يقترب من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة، يقترب من الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في لقاء أسوان الأخير الذي فاز فيه الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو عبر شاشة قناة «النهار»: «محمد إبراهيم لاعب مميز ولكن أزمته أنه يقحم نفسه في مشاكل في أوقات تألقه وهذا ما كان يحدث له في الزمالك».
وأضاف: «محمد إبراهيم مشكلته أيضا أنه يختار دوما الحل الصعب ويتسبب ذلك في فقدان الكرة منه ويجب أن يبحث عن الحل الأسهل».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: نجم المقاصة يقترب من منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.