شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: نجم المقاصة يقترب من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر للمقاصة، يقترب من الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة بعد تألقه في لقاء أسوان الأخير الذي فاز فيه الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر شاشة قناة «النهار»: «محمد إبراهيم لاعب مميز ولكن أزمته أنه يقحم نفسه في مشاكل في أوقات تألقه وهذا ما كان يحدث له في الزمالك».

وأضاف: «محمد إبراهيم مشكلته أيضا أنه يختار دوما الحل الصعب ويتسبب ذلك في فقدان الكرة منه ويجب أن يبحث عن الحل الأسهل».