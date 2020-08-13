شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة والتعادل في 6 مواجهات.. باريس يفك نحسه أمام الطليان بفوزه على أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كسر فريق باريس سان جيرمان عقدة الطليان بعدما حقق أول انتصار في تاريخه في دوري أبطال أوروبا على الأندية الإيطالية، بفوزه على أتالانتا، مساء الأربعاء، بهدفين لهدف في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الباريسي واجه الفرق الإيطالية في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في 4 لقاءات سابقة أمام ميلان ونابولي، وفشل بعد ذلك في تحقيق الفوز على أي منهما في لقاءين آخرين، حتى استطاع الفوز على أتالانتا بهدفين لهدف بريمونتادا تاريخية حققت الفوز للفريق الباريسي في 3 دقائق فقط.

وينتظر باريس سان جيرمان في نصف النهائي الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني.