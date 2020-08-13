شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا باريس التاريخية أمام أتالانتا تؤلم جاسبريني: أشعر بالحسرة والندم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا الإيطالي، شعوره بالندم والحسرة على ضياع حلم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة القاتلة على يد باريس سان جيرمان 2-1.

وكان فريق جاسبريني متقدما بهدف حتى الدقائق الأخيرة لولا عودة تاريخية للفريق الباريسي، أطاحت به خارج دوري الأبطال، إلا أنه أكد أنه لا يمكنه سوى «شكر» لاعبيه.

وأكد مدرب أتالانتا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة: «نشعر بالندم لأنه كان يتبقى وقتا قليلا، وكنا نعتقد أننا تأهلنا».

وأضاف: «ما يتبقى هو شعورنا بالرضا على المستوى الكبير الذي قدمناه في التشامبيونزليج. الفريق يتطور أمام أفضل فرق أوروبا. لا يمكنني سوى شُكر الشباب بسبب ما عشناه سويا».

وتابع صاحب الـ62 عاما: «نواجه أفضل فرق أوروبا في مباريات بهذا الحجم. دخول كيليان مبابي أعطى المنافس دفعة قوية، وكذلك نيمار». وأردف: «استقبال أهداف في الوقت الضائع يؤلم بشكل أكبر، ولكننا قدمنا ما بوسعنا. نحاول التحمل بكل الطرق الممكنة».

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