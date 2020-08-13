شكرا لقرائتكم خبر عن ليشتشتاينر ينهي مسيرته الكروية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القائد السابق لمنتخب سويسرا ونادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ستيفان ليشتشتاينر، أمس الأربعاء، اعتزاله عن عمر 36 عاماً.

وخاض ليشتشتاينر 108 مباريات دولية مع منتخب بلاده، وشارك معه في بطولة كأس العالم في ثلاث نسخ، وكأس أوروبا مرتين.

وبدأ المدافع مسيرته مع جراسهوبر (2001-2005)، انتقل بعدها إلى ليل الفرنسي، ثم لاتسيو، لكن فترته الذهبية كانت مع يوفنتوس.

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