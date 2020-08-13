شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال نصف نهائي «يوروبا ليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إشبيلية بفضل هدف متأخر من الأرجنتيني أوكامبوس، وشاختار دونتسك الأوكراني بفضل رباعية برازيلية، الدور نصف النهائي من «يوروبا ليج» بفوز الأول على ولفرهامبتون الإنجليزي 1-صفر، والثاني على بازل السويسري 4-1 في دويسبورغ وغيلزنكيرشن الألمانيتين.

ويلتقي إشبيلية في المربع الذهبي الأحد مع مانشستر يونايتد الفائز على كوبنهاجن، في حين يواجه شاختار الاثنين المقبل إنتر ميلان الإيطالي الذي فاز على باير ليفركوزن الالماني 2-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال نصف نهائي «يوروبا ليج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.