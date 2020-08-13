تأجيل تصفيات مونديال 2022 إلى مارس 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل؛ بسبب استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وكانت هذه التصفيات مقررة أصلاً في مارس/آذار الماضي؛ لكن تفشي وباء «كوفيد-19» حال دون إقامتها في موعدها قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن استئنافها في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة جديدة إلى عام 2021.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة «سيتم تحديد المواعيد الجديدة لتصفيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023 في الوقت المناسب».

وحسب مصادر مطلعة، فإن التأجيل سيكون حتى مارس /آذار وحزيران / يونيو 2021.

وأضاف: «يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الآسيوي بالعمل سوياً؛ لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب؛ بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات».

على خط آخر، لن يؤثر تأجيل التصفيات إلى 2021 في برنامج إعداد منتخب الإمارات الذي يعسكر حالياً في صربيا حتى 23 أغسطس /آب الحالي. وأكدت مصادر أن «الأبيض» كان بحاجة إلى هذا المعسكر؛ من أجل أن يتعرف المدرب الجديد الكولومبي إلى بينتو؛ لكن في المقابل أصبح من المؤكد إجراء تغييرات على جدول مباريات الدوري، ولاسيما للمراحل التي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر.

وحسب الجدول القديم لتصفيات المونديال فإن «الأبيض» كان سيستضيف نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا؛ لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر على أرض الدولة.

وبموجب قرعة الموسم فإن الجولة الثالثة من الدوري كانت ستقام يوم 25 سبتمبر/أيلول على أن تكون هناك راحة 22 يوماً قبل خوض المرحلة الرابعة في 17 أكتوبر، أما المرحلة السادسة فكانت ستختتم في 31 أكتوبر قبل الدخول في راحة لمدة 26 يوماً وحتى 26 نوفمبر.