ختام دورة المستوى السادس للمدربين في بناء الأجسام واللياقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، دورة ناجحة للمستوى السادس لمدربي ومدربات بناء الأجسام التي نظمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (عن بُعد)، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من المشاركين من داخل وخارج الدولة.

أشرف على الدورة العقيد عبد الكريم سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وشهدت حضور زايد الجلاف نائب الرئيس وكافة أعضاء مجلس الإدارة، وأدارها المحاضر الدولي وليد عبد الكريم.

واستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت عدة محاور أساسية عن القلب ووظائفه الحيوية ومهامه ودور الأوعية الدموية للتنفس، وعن استرخاء العضلات، وطرق تدريب القلب، وتفاعل الأوعية الدموية خلال التدريبات، وطرق التقييم البدني وقياس قدراته، وشرح المبادئ الأساسية للتدريب العملي الناجح.

من جانب آخر، يشهد مقر الأكاديمية الدولية بدبي مساء الأربعاء مناقشة رسالة الماجستير للمدرب طرفة الدرويش الذي اجتاز 8 مستويات من مستويات الأكاديمية بنجاح وتميز حتى وصل إلى مرحلة الماجستير في علوم رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية المعترف بها في 198 دولة على مستوى العالم.