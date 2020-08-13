محمود الخطيب خلال افتتاح استاد الأهلي الجديد: الأهلي خيره على الكل

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة شديدة اللهجة لجماهير ولاعبي القلعة الحمراء، مؤكدا أن المارد الأحمر لا يتوقف على أي شخص.

وقال الخطيب في تصريحات خلال افتتاح ستاد الأهلي "السلام" : أوجه الحديث لجماهير وأعضاء النادي ولاعبي الفريق، وكل من ينتمي للنادي الأهلي، نادينا كبير جدًا، وأكبر من أي شخص وخيره علي الجميع.

وتابع الخطيب منفعلًا: الأهلي خيره على الكل، والقلعة الحمراء الأفضل داخل القارة السمراء، نرحب بالجميع مهما كانت الأسماء.

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وأشار إلى أن النادي الأهلي يُعرف عنه التاريخ والأخلاق، وافتتاح استاد الأهلي اليوم حدث عظيم في ظروف صعبة.

جديرا بالذكر ان أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي قد أكد في تصريحات رسمية مساء اليوم الأربعاء رفض رمضان صبحي البقاء في صفوف القلعة الحمراء، مبديًا رغبته في الانتقال لبيراميدز.