الأهلي يحذف صور "رمضان صبحي" من احتفالية افتتاح الاستاد الجديد

قرر مسئولو النادي الأهلي حذف صور رمضان صبحي لاعب الفريق من احتفالية افتتاح الاستاد الجديد التي أقيمت مساء اليوم بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونجوم القلعة الحمراء .

جاء قرار النادي الأهلي بعد رفض اللاعب الاستمرار داخل النادي ورغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الموسم الجديد.

وشهدت الاحتفالية صورا لجميع اللاعبين المتواجدين فى الفريق الأحمر حاليا، ما عدا رمضان صبحى الذى تم حذف صوره قبل بدء الحفل بساعات قليلة.

افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وقيادات النادي التنفيذية، مساء اليوم ستاد الأهلي بمدينة السلام، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.

شهد مراسم حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة WE والعديد من القيادات والمسئولين والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى رموز وقدامى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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كان كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن تلقىه اتصالًا من اللاعب يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.