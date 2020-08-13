شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: لم أوفق فى اختبارات الزمالك وتلقيت تهديدات قبل الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الله نجم الأهلى والزمالك السابق بداية رحلته مع الكرة، التى بدأها فى بنها، ومنها إلى ناشئين الإسماعيلى، ثم الأهلى، قائلا، إنه خضع للاختبارات في نادى الزمالك وهو فى سن الـ15 عاما، وكان ذلك 1997، ولكن لم يكن له نصيب وقتها، مضيفا، فى تصريحات لبرنامج الدورى مع شوبير على قناة اون تايم سبورت أن خاله كان على معرفة بأبو طالب العيسوى أحد نجوم الاسماعيلى، وخاض معهم مباراة ودية مع فريق الناشئين أمام الزمالك في ميت عقبة، وأدى مباراة جيدة، وانضم الى الدراويش، وخلال عام واحد تم تصعيده مع الفريق الأول.

وأشار نجم القطبين السابق إلى أنه بعد مسيرة من البطولات مع الدراويش تلقى عدة عروض منها الأهلى والزمالك وغيرها من الأندية، ووقع الإسماعيلى استغنى للزمالك، ويتبقى توقيع اللاعب، وتلقى وقتها تهديدات بعد تردد اقترابه من الأهلى، واضطر إلى تغيير رقم هاتفه، بسبب التهديدات، ومن المواقف التي لاينساها أن الخطيب اتصل به وقال له "ياللا" وأخذه من بنها الى الإسماعيلية، وعقد جلسة مع مسئولي النادى الإسماعيلى، وأنهى الموضوع رغم أن الزمالك دخل في مفاوضات إلا أن رغبتى حسمت الأمر، ورغم أن الإسماعيلى صاحب فضل على إلا أن اللعب للأهلى حلم.