طلعت يوسف يختار 23 لاعبا لمعسكر الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر اليوم للجونة والدخول فى معسكر مغلق ب 23 لاعبا استعدادا لمباراة الجونة ضمن مباريات الاسبوع الـ 19 غدا الجمعة . واللاعبون هم :- Advertisements عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل والسيد سالم ومحمود رزق ومروان النجار وأحمد حجى وأحمد نبيل مانجهو خالد الغندور والصباحى وخالد قمر ومروان عطية ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل وإسلام جمال ويوسف حسن وعبد الغنى محمد ونور السيد وكريم الديب وعمر الميدانى وأحمد رفعت. ويغادر الفريق الإسكندرية فى الثامنة والنصف صباحا من مقر النادى إلى القاهرة ويستقل الطائرة فى الثانية عصرا على أن يتدرب الفريق فى الخامسة والنصف على ملعب الجونة الفرعى . كان الاتحاد السكندرى قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق فى المباراة الماضية بهدف لمثله .

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