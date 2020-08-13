شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يشكر الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان: «بكم استطعت الوقوف على قدمي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على فوز فريقه أمام أتالانتا بنتيجة (2-1)، الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان مبابي شارك في الدقيقة 60، بسبب عدم الجاهزية للتواجد أساسيًا عقب العودة من الإصابة، إلا أنه نجح في صناعة الهدف الثاني لسان جيرمان.
وكتب مبابي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن باريس سان جيرمان».
ونشر مبابي تغريدة أخرى تضمنت صورًا له من المباراة، وكتب عليها: «لا تتحدث معي عن الألم. شكرا جزيلا للطاقم الطبي، بكم استطعت الوقوف على قدمي، هذا الأمر لم يصدقه أحد سوانا».
أضاف: «مبروك التأهل للمجموعة بأكملها. لقد جئنا للفوز بهذا اللقب».
ومن المقرر أن يلتقي سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، مع الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج.
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