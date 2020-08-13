عزمي مجاهد: فاروق جعفر «أهلاوي».. وثابت البطل بدأ مشواره في ‏الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، أسطورة النادي الأبيض، هو أحد المنتمين للنادي الأهلي.
وقال «مجاهد» في تصريحات تليفزيونية: «فاروق جعفر كان عاشقاً للأهلي، وكان يشاهد مبارياته دائما وهو لاعب بصفوف الزمالك».
وأضاف: «ثابت البطل، أحد رموز النادي الأهلي، بدأ مشواره الكروي مع نادي الزمالك».
وأنهى حديثه مؤكدا أنه لا يدخل مقر نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب خلافات في وجهات النظر مع رئيس مجلس إدارة النادي، مرتضى منصور.
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