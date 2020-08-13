شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يعلق على رحيل رمضان صبحي من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، والمالك السابق لنادي بيراميدز، على رحيل رمضان صبحي عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي واقترابه من بيراميدز.

وكتب «اّل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اخجلوا! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش أي علاقه في أي حاجه بتحصل؟ ازاي؟ هوا الواحد في ايه ولا ايه!».

أضاف: «لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه! هوا اسم تركي شماعه لاي حاجه ولا ايه! عيب عيب! قلت للمره المليون لا لي علاقه بحاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث!».

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي عبر موقعه، الأربعاء، خروج رمضان صبحي من حسابات النادي تماما ورغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز.