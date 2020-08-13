شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم رمضان صبحي.. رضا عبدالعال يرشح بيراميدز للتتويج بالدوري ‏المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، إن فريق نادي بيراميدز بات قادرا على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

وأشار «عبدالعال» في تصريحات تليفزيونية إلى أن جميع مقومات النجاح متوفرة الاآن في بيراميدز، بشرط وجود عدالة تحكيمية وعدم تحيز للاندية الأخرى.

أضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: «في ظل وجود لاعبين كبار مثل عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي مع انضمام رمضان صبحي أرشح بيراميدز لمعانقة درع الدوري في الموسم المقبل».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أن الأهلي سيتأثر كثيرا برحيل رمضان صبحي عن صفوفه.