شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة لايبزيج.. أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد: لست قلقًا من نتائج مسحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، ثقته في أن يكون جميع زملاءه بخير وألا تحدث مفاجآت خلال الفحص الجديد لكوفيد-19، الذي أجراه الفريق مساء الأربعاء، في لشبونة، قبل يوم من مواجهة لايبزيج في دوري الأبطال.

وقال أوبلاك خلال مؤتمر صحفي من ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: «ننتظر بهدوء النتائج مثلما يحدث دائما، يخطرنا الطبيب عادة بالنتائج على انفراد، لكننا هادئون جميعا، أثق في أن الجميع بخير ولست قلقا بشأن النتائج اليوم».

وتبين الأحد الماضي إصابة لاعبين من الفريق الإسباني- سايمي فرساليكو وأنخل كوريا- بفيروس كورونا، وعلق أوبلاك على ذلك بتأكيده: «الحقيقة أننا غادرنا المران السبت الماضي هادئين للغاية، ثم أخطرونا الأحد بالنتائج وظهور حالتين إيجابيتين في الفريق».

وتابع أوبلاك: «كان الأمر مقلقا بعض الشيء أثناء انتظار النتائج ثم الخضوع لفحص آخر، لكن الأمر على هذا النحو في العالم كله الآن، ويجب التزام الحذر، فعل ذلك آنخل واسيمي بالتأكيد وبالطبع لا يعلما كيف حدث الأمر».

وأتم حارس مرمى أتلتيكو مدريد: «كنا متوترين الأحد، والكثير من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض ولا تعرف أنك حامل للفيروس، وأثق في أننا بخير ولن تحدث مفاجآت صباح اليوم الخميس».

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