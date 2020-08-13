شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربي: ستاد السلام لن يحمل اسم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف عامر، رئيس نادي الانتاج الحربي، إن ستاد السلام لن يتغير اسمه إلى ستاد الأهلي كما أشار بعض الإعلاميين.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «وفقاً للعقد المُبرم، يبقى ستاد السلام يحمل نفس الاسم كما يستمر ملكاً لنادي الإنتاج الحربي ولا يوجد أي بند يسمح بتغيير اسمه لاستاد الأهلي».
وواصل رئيس الانتاح حديثه: «خطأ شائع بين الإعلاميين بالتأكيد على أنه ستاد الأهلي، ويجب على شركة ستادات توضيح الأمر للجميع».
وأكمل: «لن يحدث تعارض بين مباريات الأهلي والإنتاج، وهذا كان شرطا أساسيا في العقد المُبرم بين الطرفين بواسطة شركة ستادات».
وأنهى تصريحاته قائلاً: «نرحب بالنادي الأهلي في ستاد السلام، وملعبنا يخدم جميع المنتخبات الوطنية أيضا».
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