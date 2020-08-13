شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار بعد بلوغ باريس سان جيرمان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: «لا نخشى أحدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لم يفكر في احتمالية الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه لا يهمه المنافس في نصف نهائي البطولة.

وكان باريس سان جيرمان تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد أن خطف فوزاً قاتلا من أتالانتا الإيطالي بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وقال نيمار في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لا يهم من سنواجه، الكل في هذه المسابقة يتمتع بالقوة ونحن نحب هذه النوعية من المباريات».

وأضاف النجم البرازيلي: «لم أفكر مطلقاً بالإقصاء من البطولة، لا يوجد شئ يستطيع إيقافي عن التفكير بالنهائي، جربنا أشياء جديدة، لدينا تشكيلة جيدة، نحن عائلة هنا وكان من المستحيل أن أفكر بالإقصاء».

واختتم نيمار تصريحاته: «سنبذل كل ما بوسعنا لكي نكون أبطال أوروبا، لدينا فريق عظيم، نحن لا نخشى أحدًا».

يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظر في نصف النهائي الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني.

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