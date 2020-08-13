شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هيدرسفيلد السابق: رمضان صبحي كان يرغب في العودة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارك هدسون، مدرب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي السابق، أنه كان بتابع أخبار مفاوضات النادي الأهلي مع الفريق الإنجليزي من أجل شراء رمضان صبحي.

وقال «هدسون» في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «علمت أن رمضان كانت رغبته هي العودة للأهلي والبقاء مع ناديه في مصر».

وأضاف: «أرى أن تحربة اللاعب لم تكن ناجحة في الدوري الإنجليزي بسبب صغر سنه وعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء».

وأردف: «رمضان لم يحصل على فرص كافية للمشاركة والتعبير عن إمكانياته أيضا».

وأنهى تصريحاته مؤكدا أن رمضان صبحي بإمكانه العودة للدوري الانجليزي من خلال اكتساب المزيد من الخبرات في دوريات أخرى.

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