شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق أتلتيكو مدريد عند التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة نظيره لايبزيج الألماني على أرض معلب ملعب خوسيه الفالادي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي توقفت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

يحاول ديجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، استغلال النشوة الفينة الذي يعيش فيها فريقه منذ فوزه بثلاثية على فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب بالعام الماضي وطره من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية. وشهدت القائمة استبعاد الثنائي انخيل كوريا وشيمي فيرساليكو، بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، قبل أن يتم عزلهما في منزليهما، تطبيقًا لتعليمات السلطات الصحية في إسبانيا.

ويخوض فريق أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيلة مكونة من، أوبلاك في حراسة المرمى، ودفاعا، خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، تريبير، ساؤول نيجوي، رينان لودي، ووسطا، كوكي، يانيك كاراسكو، أنخيل كوريا، وهجوما، يورينتي، دييجو كوستا.

في المعسكر الألماني، أكد جليان ناجليسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، أن كل اللاعبين يؤمنون بإمكانية النجاح، وتخطي مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن الفريق يعمل لتحويل هذا الاعتقاد إلى واقع.

وقال ناجليسمان، للموقع الرسمي لنادي لايبزيج: هناك روح جيدة والأولاد يستمتعون، سنتخطى أتلتيكو مدريد ونصعد لنصف نهائي الشامبيونزليج. وأضاف: ليس لديها أي تأثير على استعدادنا بأي حال، لن نجعل هذه الأنباء تؤثر فين، سنستمر بشكل طبيعي وتركيزينا خلال لقاء اليوم.

وتابع: يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب فعله، الأندية أبلغت وتم تطبيق البروتوكول، هناك لائحة سارية، وإذا انحسر الأمر في حالتين فلن يكون لهما تأثير على مباراة اليوم.

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وكثف الفريق الألماني تدريباته مساء أمس، وأكد جليان، أن ذلك ضروريا لكي يثبت اللاعبين أنفسهم في الأيام المقبلة. قائلا: سنسعى لإيجاد وتيرتنا التي تجمع بين الهجوم وإحباط هجمات المنافس الخطيرة والشرسة التي أخرجت ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا.