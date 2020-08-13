شكرا لقرائتكم خبر عن «السر في ملاحظات فايلر».. «شوبير» يكشف أسباب غضب رمضان صبحي داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد في الساعات الأخيرة حول سوء معاملة رمضان ضبحي داخل صفوف النادي الأهلي، وأن هذا الأمر كان سبباً في رحيله من النادي.

وأوضح «شوبير» في برنامجه على «أون تايم سبورتس»: «المدير الفني رينيه فايلر منذ أيام أوقف مران الأهلي لإبلاغ رمضان ببعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها في التحركات وتقديم تعليمات له».

أكمل حديثه: «هذا الأمر أغضب رمضان صبحي مثل بعض لاعبي كرة القدم الذين لا تعجبهم نصائح مدربيهم، ولكن لا أعتقد أن ذلك يوصف بمعاملة سيئة».

يذكر أن رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في اللعب لبيراميدز، وقام بجمع متعلقاته بالنادي الأحمر استعدادا للرحيل.