شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: مفيش مواهب حاليا في مصر ومحمد أبو العلا لم يأخذ حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن الكرة المصرية حاليا تعانى من نقص حاد في المواهب على عكس الأجيال السابقة التي كانت مليئة بالمواهب.

وقال تامر عبد الحميد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مفيش مواهب حاليا والدليل أن أحسن لاعب حاليا في الدورى هو عبد الله السعيد عنده 35 سنة، ومفيش أندية تملك المواهب غير الأهلى والزمالك وبيراميدز، والقماشة الموجودة حاليا مش كويسة ومفيش حاليا خناقة بين الأهلى والزمالك على الصفقات زى الأول".

وأضاف نجم الزمالك السابق: " خدت 25 ألف جنيه مكافأة لما خدنا بطولة أفريقيا 2002، في الوقت إللى الأهلى كان بيدى 150 ألف جنيه للاعبين على نفس البطولة، بس كان في انتماء وكنت فخور بارتداء قميص الزمالك".

وكشف تامر عبد الحميد: "أن محمد أبو العلا أفضل لاعب لعبت بجواره في خط الوسط بالزمالك وهو اتظلم ومخدتش حقه، وكنا متفاهم جدا ومتعاونين مع بعض في الملعب، لو أنا أترقصت ألقيه بيغطينى والعكس وحازم إمام كان بيقف يتفرج علينا مستنى أننا نقطع الكورة وندهاله لثقته فينا".

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وأوضح تامر عبد الحميد: "لا أتابع أي شيء يخص النادى الأهلى ولا قناة الأهلى ولا الصفحات التي تنتمى للنادى الأهلى حتى أتجنب أن أرد على أى شيء".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتابع فقط قناة الزمالك والصفحات التي تنتمى له، والتعصب للأهلى والزمالك وصل لأعلى مراحله وأتمنى من الجماهير متابعة فريقهم فقط وترك الفريق المنافس على السوشيال ميديا، ومن اخترع السوشيال ظالم وليس لها أي فوائد".

وتابع تامر عبد الحميد: "عدت لنادى الزمالك حاليا بعد طلب من إسماعيل يوسف أن أعود لنادى الزمالك وجلست مع مرتضى منصور وصفينا الأجواء ورجعت بيتى تانى وعمرى ما أزعل من الزمالك ولكن كان موقف وأنتهى".

وأوضح نجم الزمالك: لعبت مع المنصورة أمام الزمالك وواجهت إسماعيل يوسف في الملعب، وكنت محضر نفسى لكمية جرى كبيرة أمام إسماعيل يوسف وهو لا أن يجرى منافسه كثيرا فخدنى مقص فخدت هذه اللقطة وكنت بتباهى بها في المنصورة وكنت بقول "كابتن إسماعيل ضربنى".