شكرا لقرائتكم المدير الفني السابق لفريق هيدرسفيلد: رحيل رمضان عن الاهلي بسبب قلة مشاركته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارك هودنسون المدير الفني السابق لفريق هيدرسفيلد أن رمضان صبحى سنه صغير ومازال أمامه الفرصة للمشاركة في الدورى المصرى ، كما أن سنه الصغر سبب أيضا في عدم استمراره في الدورى الإنجليزى ، وأَضاف هودنسون فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن سبب تفكير اللاعب في الرحيل عن الاهلى في الوقت الحالي هو ندرة مشاركته وعدم الظهور مع الاهلى فى المباريات بكثرة .

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

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وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

كان إبراهيم فايق أكد أن نادى هيدرسيفلد طلب من رمضان صبحى العودة إلى إنجلترا لينضم للفريق في فترة الإعداد التي ستبدأ يوم السبت المقبل، وأن رمضان صبحى لم يكذب على الأهلى في هذه النقطة".