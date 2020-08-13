شكرا لقرائتكم محمد عبدالله :رغم أن الاسماعيلى صاحب فضل علي ُإلا أن اللعب للاهلى كان حلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد الله نجم الاهلى و الزمالك السابق بداية رحلته مع الكرة ، التي بدأها في بنها ، و منها الى ناشئين الاسماعيلى ، ثم الاهلى ، وقال عبد الله انه خضع للاختبارات في نادى الزمالك وهو فسن الـ 15 عاما ، وكان ذلك عام 1997 ، ولكن لم بيكن له نصيب وقتها " مفيش نصيب "

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وأضاف عبد الله فى تصريحات لبرنامج الدورى مع شوبير على قناة اون تايم سبورت ان خاله كان على معرفة بأبو طالب العيسوى أحد نجوم الاسماعيلى ، وخاض معهم مباراة ودية مع فريق الناشئين امام الزمالك في ميت عقبة ، وأدى مباراة جيدة ، وانضم الى الدراويش، و خلال عام واحد تم تصعيده مع الفريق الأول .

وأشار نجم القطبين السابق أنه بعد مسيرة من البطولات مع الدراويش تلقى عدة عروض منها الاهلى و الزمالك و غيرها من الأندية ، ووقع الاسماعيلى استغنى للزمالك ، ويتبقى توقيع اللاعب ، وتلقى وقتها تهديدات بعد تردد اقترابه من الاهلى ، و اضطر الى تغيير رقم هاتفه ، بسبب التهديدات ، ومن المواقف التي لاينساها ان الخطيب اتصل به وقال له " يلا " وأخذه من بنها الى الإسماعيلية ، وعقد جلسة مع مسئولي النادى الاسماعيلى ، وانهى الموضوع رغم أن الزمالك دخل في مفاوضات الا أن رغبتى حسمت الأمر ، ورغم أن الاسماعيلى صاحب فضل علي ُ إلا أن اللعب للاهلى حلم