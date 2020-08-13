شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: لا أتابع أي شيء يخص الأهلى والتعصب وصل لأعلى مراحله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أنه لا يتابع أي شيء يخص النادى الأهلى بسبب زملكاويته وأتمنى من جماهير الأهلى والزمالك نبذ التعصب.

وقال تامر عبد الحميد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لا أتابع أي شيء يخص النادى الأهلى ولا قناة الأهلى ولا الصفحات التي تنتمى للنادى الأهلى حتى أتجنب أن أرد على أى شيء".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتابع فقط قناة الزمالك والصفحات التي تنتمى له، والتعصب للأهلى والزمالك وصل لأعلى مراحله وأتمنى من الجماهير متابعة فريقهم فقط وترك الفريق المنافس على السوشيال ميديا، ومن اخترع السوشيال ظالم وليس لها أي فوائد".

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وتابع تامر عبد الحميد: "عدت لنادى الزمالك حاليا بعد طلب من إسماعيل يوسف أن أعود لنادى الزمالك وجلست مع مرتضى منصور وصفينا الأجواء ورجعت بيتى تانى وعمرى ما أزعل من الزمالك ولكن كان موقف وأنتهى".

وأوضح نجم الزمالك: لعبت مع المنصورة أمام الزمالك وواجهت إسماعيل يوسف في الملعب، وكنت محضر نفسى لكمية جرى كبيرة أمام إسماعيل يوسف وهو لا أن يجرى منافسه كثيرا فخدنى مقص فخدت هذه اللقطة وكنت بتباهى بها في المنصورة وكنت بقول "كابتن إسماعيل ضربنى".