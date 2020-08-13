شكرا لقرائتكم 23 لاعبا من الاتحاد السكندري يبدأون معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر اليوم للجونة والدخول فى معسكر مغلق ب 23 لاعبا استعدادا لمباراة الجونة ضمن مباريات الاسبوع الـ 19 غدا الجمعة .

واللاعبون هم :-

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عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل والسيد سالم و محمود رزق و مروان النجار و احمد حجى و احمد نبيل مانجهو خالد الغندور والصباحى و خالد قمر و مروان عطيه و محمود شعبان و اسامه العزب و احمد راشد و صبرى رحيل واسلام جمال و يوسف حسن و عبد الغنى محمد ونور السيد و كريم الديب و عمر الميدانى و احمد رفعت

ويغادر الفريق الاسكندريه فى الثامنه والنصف صباحا من مقر النادى إلى القاهرة ويستقل الطائرة فى الثانية عصرا على أن يتدرب الفريق فى الخامسة والنصف على ملعب الجونة الفرعى .

كان الاتحاد السكندرى قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق فى المباراة الماضية بهدف لمثله .