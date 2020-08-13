شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: الفلوس لغت الانتماء وأتمنى ضم رمضان صبحى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى انضمام رمضان صبحى لاعب هيدرسيفلد الإنجليزى لنادى الزمالك بعد انتهاء علاقته بالنادى الأهلى

وقال تامر عبد الحميد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الانتماء أصبح مالوش مكان حاليا وأى حد معاه فلوس يشترى أي لاعب حاليا، والفلوس لغت الانتماء بين اللاعبين وكله بيدور على مصلحته، ورمضان صبحى فضل العرض الأكثر وأتمنى تواجد رمضان صبحى في الزمالك لأنه لاعب رائع".

وأضاف نجم الزمالك السابق: أن مرتضى منصور رئيس الزمالك لو كان عاوز يضم رمضان صبحى كان جابه، والدليل ما فعله مع بعد الله السعيد والـ40 مليون جنيه، وأتمنى من الأندية عدم الإعلان عن قيمة الصفقات مراعاة لشعور الناس اللى مش لاقيه جنيه وقاعدة على الرصيف".

وتابع تامر عبد الحميد: "الكرة المصرية حاليا تعانى من نقص حاد في المواهب على عكس الأجيال السابقة التي كانت مليئة بالمواهب، والدليل أن أحسن لاعب حاليا في الدورى هو عبد الله السعيد عنده 35 سنة، ومفيش أندية تملك المواهب غير الأهلى والزمالك وبيراميدز، والقماشة الموجودة حاليا مش كويسة ومفيش حاليا خناقة بين الأهلى والزمالك على الصفقات زى الأول".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: " خدت 25 ألف جنيه مكافأة لما خدنا بطولة أفريقيا 2002، في الوقت إللى الأهلى كان بيدى 150 ألف جنيه للاعبين على نفس البطولة، بس كان في انتماء وكنت فخور بارتداء قميص الزمالك".

وكشف تامر عبد الحميد: "أن محمد أبو العلا أفضل لاعب لعبت بجواره في خط الوسط بالزمالك وهو اتظلم ومخدتش حقه، وكنا متفاهم جدا ومتعاونين مع بعض في الملعب، لو أنا أترقصت ألقيه بيغطينى والعكس وحازم إمام كان بيقف يتفرج علينا مستنى أننا نقطع الكورة وندهاله لثقته فينا".

وأوضح تامر عبد الحميد: "لا أتابع أي شيء يخص النادى الأهلى ولا قناة الأهلى ولا الصفحات التي تنتمى للنادى الأهلى حتى أتجنب أن أرد على أى شيء".