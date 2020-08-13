شكرا لقرائتكم سعيد حمزة حكما لمباراة أسوان وأف سى مصر و محمد يوسف لسموحة والذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد أسماء الحكام التى ستدير مباراتى أسوان وأف سى مصر ، وسموحه والمقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشر للدورى وجاءت على النحو التالى :- أسوان – أف سى مصر حكم ساحة : سعيد حمزة حكم مساعد : ماجد المليجى – احمد عبدالغنى حكم رابع : محمد محمود حكم فيديو : محمود ناصف – حسنى سلطان Advertisements سموحه – المقاولون العرب حكم ساحة : محمد يوسف حكم مساعد : احمد عطيه – نور سعيد حكم رابع : محمد حسن – حسام عزب حكم فيديو : حسام عزب – عمرو عابد

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