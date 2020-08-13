شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنكمل الدوري رغم يقيني بإلغائه في النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أذاعت فضائية الزمالك جزء من اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الفريق على هامش مران أمس استعدادا لمواجهة المقاصة بالدوري
وفي مقطع فيديو بثته القناة، عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2019-2020.
وتابع رئيس النادي خلال برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيي: "الدوري الحالي لن يكتمل، لكننا نلعب حتى أخر لحظة".
وأردف: "مباريات الدوري فرصة للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا، وليست مباريات ودية لا نبحث عن النتيجة خلالها، بل على العكس، جمهور الزمالك يريد الفوز دائماً".
وتابع: "اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات، وقبل مباراة الأهلي المقبلة سيحصلون على فرصة أخرى".
ووجه رئيس الزمالك رسالة لمهاجم فريقه: "موافق على رحيل مصطفى محمد إذا أحضر عرضاً مناسباً، لكن الشرط هو الفوز بكأس إفريقياً أولاً".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: سنكمل الدوري رغم يقيني بإلغائه في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.