شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: فاروق جعفر "أهلاوي".. وهذا سبب منعي من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، أسطورة القلعة البيضاء "أهلاوي" ويعشق القلعة الحمراء.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "فاروق جعفر كان يعشق النادي الأهلي ويحب أن يشاهد مبارياته وهو يلعب فى نادي الزمالك، وثابت البطل بدأ مشواره الكروي فى نادي الزمالك".

وعن أزمة لقب القرن: "لم نفرط فى لقب القرن الخاص بنادي الزمالك وهو لقب شرقي فقط لا غير ومرتضي منصور كان وقتها فى المجلس خلال أزمة نادي القرن".

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وتابع نجم نادي الزمالك السابق، إنه مُنع من دخول مقر النادي الأبيض، بسبب اختلافه في وجهات النظر مع مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، قائلا: " لا يجوز أن يطلب مني موظف بطاقة العضوية، أو يسألني هل جددت عضويتك أم لا، أنا كابتن الزمالك، وكنت عضوًا في مجلس إدارة حقق إنجازات عظيمة".

وأضاف: "عندما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنشاء مركز تجاري في موقع مدرجات ملعب حلمي زامورا، قلت ملعب حلمي زامورا تاريخ، لا يجوز تحويل مدرجاته لمركز تجاري، بعدها فوجئت بورقة تفيد بمنعي من دخول النادي".