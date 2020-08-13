شكرا لقرائتكم شوبير : رمضان صبحي تقاضي 4 ملايين جنيه من إعلان قبل رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى احمد شوبير أن رمضان صبحى لاعب الاهلى ، و الذى رفض الاستمرار مع الفريق ، قام أمس بتصوير إعلان مع أحد رعاة النادى الاهلى ، مقابل 4 ملايين جنيها ، وقال شوبير خلال البرنامج الذى يقدمه عبر قناة أون تايم سبورت أن قيمة الإعلان سببها أنه لاعب في النادى الأهلى ، متسائلا كيف سيرحل بعد ذلك؟.

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وأضاف شوبير أن ما تردد عن التعامل مع رمضان بطريقة غير جيدة في الاهلى ، أمر غير صحيح ، لكن الموضوع هو أن هناك من يختار المجد ، ومن ينظر تحت أقدامه .

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الاهلى اتصالا من اللاعب يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وقال مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب الاهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وأوضح المصدر أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد أتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الأنتقال لبيراميدز.