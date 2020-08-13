شكرا لقرائتكم ماتويدي يرحل عن يوفنتوس.. و"جراحة" تبعد دي ليخت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مدافعه الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت خضع لعملية جراحية في الكتف، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

مع بدء الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم في 19 سبتمبر القادم، فإنه من المرجح أن يتم استبعاد دي ليخت خلال أول شهرين من الموسم المحلي.

ذكر يوفنتوس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: هذا الصباح خضع ماتيس دي ليخت لعملية جراحية لتثبيت كتفه اليمنى في إحدى عيادات العاصمة الإيطالية روما.

وتابع: العملية التي أجراها الطبيب فولكر موشال بمساعدة الأطباء بريسون ليسنياك وفابريزيو مارغريتيني وبحضور رئيس القسم الطبي في يوفنتوس لوكا ستيفانيني، كانت ناجحة تماما. الوقت المقدر للتعافي حوالي ثلاثة أشهر.

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وشارك دي ليخت "21 عاما" في 39 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسمه الأول مع يوفنتوس، فيما لعب أساسيا في 36 مباراة.

كانت هناك توقعات كبيرة بشأن دي ليخت، الذي جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، لينضم في الصيف الماضي ليوفنتوس مقابل 75 مليون يورو (85 مليون دولار).

وتعرض دي ليخت لانتقادات شديدة في بعض الأحيان خلال موسمه الأول بمدينة تورينو الإيطالية، لكن أداؤه ارتفع مع توالي المباريات خلال الموسم، حيث اعترف بأنه شعر براحة أكبر قرب نهاية الموسم.

كما ودع يوفنتوس لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018، الذي رحل عن الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بعد ثلاثة مواسم، من المتوقع أن ينضم ماتويدي "33 عاما" لأحد الأندية بأميركا الشمالية.