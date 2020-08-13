بدر أحمد: صفقات الشارقة نوعية ونتطلع إلى تشكيل فريق متكامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أشاد بدر أحمد الحمادي عضو شركة الكرة الشرقاوية، ومدير التعاقدات وفريق الرديف، بتعاقدات نادي الشارقة الأخيرة، المتمثلة في درويش محمد القادم من حتا، وخالد إبراهيم الظنحاني من نادي الوحدة، وخالد باوزير من نادي الظفرة، وعبد العزيز الكعبي من شباب الأهلي، وسالم صالح من النصر، ووصفها الحمادي بالتعاقدات النوعية والمستقبلية التي تصب في مصلحة الفريق على المدى القريب والبعيد؛ لكونها ركزت على عدد من لاعبي المنتخبات، إضافة إلى أن المنضمين للفريق يقتربون في العمر من لاعبي الشارقة الذين سبق لهم اللعب معهم في المنتخبات السنية.

وأكد أن التعاقدات تمت بطريقة مدروسة، وعلى سبيل المثال فإن اللاعبين ماجد سرور وعبد العزيز الكعبي ومحمد عبد الباسط وخالد باوزير وخالد الظنحاني سبق لهم اللعب سوياً، كما أن العمود الفقري للفريق قريب في السن من هذه الكوكبة، وهو ما يدل على أن العمل استهدف تشكيل فريق متكامل بالتنسيق بين الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري وعبد الله العجلة رئيس شركة الكرة وبمباركة ومتابعة علي سالم بن عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة النادي الذي يستحق الشكر والثناء على الجهود التي يبذلها مع جميع فرق النادي والتي أسفرت عن التجديد مع المدرب جمعة ربيع للإدارة الفنية للمراحل السنية وعبدالعزيز العنبري للفريق الأول وعبدالرحمن الحداد وطارق الشبح للرديف، وبقية مدربي وإداري الفريق الأول وفرق المراحل السنية.

وأوضح بدر الحمادي: إن نادي الشارقة يستعد للعب في دوري أبطال آسيا؛ لاستكمال نسخة العام الحالي والمشاركة أيضاً في نسخة الموسم القادم، إضافة إلى المسابقات المحلية التي تحتاج إلى وجود لاعبين اثنين على الأقل في كل مركز، موضحاً: إن فلسفة الإدارة والجهاز الفني ركزت على أن يكون الفريق صاحب نفس طويل، وأن يكون البديل في مستوى الأساسي؛ من أجل المحافظة على تقارب المستويات، خصوصاً وأن المشوار سيكون طويلاً ومضغوطاً على المستويين الآسيوي والمحلي، وبالتالي لابد من تجهيز الفريق بصورة جيدة وتوفير كل المعينات من لاعبين وإعداد مثالي.

ورداً على السؤال الخاص عما إذا كانت هناك صفقات أخرى في الطريق، قال الحمادي: «أعتقد أن شركة الشارقة لكرة القدم حتى الآن حققت كل الأهداف المرسومة منذ تشكيلها في شهر رمضان الماضي؛ ولكن في سوق اللاعبين كل شيء جائز».

وحول تحضيرات فريق الرديف الذي يقود تدريباته المدرب عبد الرحمن الحداد ومساعده طارق الشبح ومدير الفريق محمد إبراهيم المرزوقي والإداري فيصل جعفر اليافعي، قال: «كل شيء يسير على ما يرام ووفق الخطة؛ حيث انتظم الرديف في معسكر لأسبوع، وخلد للراحة يومين وعاد للانتظام في التدريبات مرة أخرى، وخطتنا المقبلة تعتمد على أن يكون التركيز على دعم صفوف فريق الرديف بلاعبين أو ثلاثة من المقيمين المميزين بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول».

وختم بدر الحمادي تصريحاته بالإشادة بالاستقرار والانسجام الذي تعيشه شركة الكرة الشرقاوية من خلال توزيع اختصاصات العمل بين الأعضاء، وأن يقوم كل عضو بعمله على أكمل وجه، والعمل بصفة عامة يتسم بالسلاسة والانسيابية وفق الهرم الإداري في النادي، كما أشاد بتجاوب والتفاف جماهير نادي الشارقة حول النادي والاهتمام الكبير بفريق الكرة وتعاقداته مما يحفز الإدارة لبذل أقصى الجهود، وتمنى دوام التوفيق إلى جميع فرق النادي في مختلف الألعاب.