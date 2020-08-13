شكرا لقرائتكم خبر عن صدام مثير بين أتلتيكو ولايبزيج اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، لمواصلة مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يتواجهان في صدام قوي في ربع النهائي اليوم الخميس في لشبونة.
وكان فريق العاصمة الإسبانية أقصى ليفربول حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-صفر ذهاباً و3-2 إياباً قبل التعليق، في حين تجاوز لايبزيج الوصيف توتنهام الإنجليزي بعد الفوز عليه 1-صفر و 3-صفر.
وما يجمع الفريقان أنهما حلا في المركز الثالث في بطولتيهما المحليتين. وخاض أتلتيكو 11 مباراة في الدوري المحلي الذي أنهاه بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد الفائز باللقب، دون أن يتعرض لأي خسارة، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل أربع مرات.
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